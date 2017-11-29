20 bin Euro'yu alıp teşekkür etti

Baf’ın Pegia köyündeki kooperatif bankasının dün sabah “kibar” bir soyguncu tarafından soyulduğu haber verildi.

Alithia’nın haberine göre dün sabah saatlerinde banka şubesine giden maskeli soyguncu, elindeki G-3 tipi askeri tüfeği doğrulttuğu banka memurlarından 20 bin Euro’yu aldı. Banka personeline “işbirliği için teşekkür ettikten sonra” şube önünde kendisini bekleyen arabaya binerek kaçtı.

Rum polisi dün 21 yaşındaki bir Rum’u tutukladı, kaçışta kullanılan aracın şoförünü ise aramaya devam ediyor.