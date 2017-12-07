Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
106004
ALTIN
155.877
DOLAR
3.8631
STERLİN
5.1781
EURO
4.5507
"Her ilacı buzdolabında saklamayın"
Son Dakika
Her ilacı buzdolabında saklamayın!
Soğuk hava migreni tetikliyor
Migreni olanlar dikkat!
Prostat kanseri tedavisinde "İmmünoterapi" dönemi
Prostat tedavisinde yeni dönem
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca arıyorlar!
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca...
WhatsApp için radikal adım
WhatsApp için radikal adım

200 binden fazla yabancı var

Bazı İngiliz vatandaşlarının, ülkelerinin AB’den çıkacak olması nedeniyle “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almaya ilgi gösterdiği bildirildi...

07 Aralık 2017 Perşembe 12:24
200 binden fazla yabancı var
banner10

Bazı İngiliz vatandaşlarının, ülkelerinin AB’den çıkacak olması nedeniyle “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almaya ilgi gösterdiği bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi eskiden Kıbrıslılar, güvenli bir ülke olarak gördükleri İngiltere’den vatandaşlık almayı arzularken, şimdilerde İngilizlerin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almayı istediğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta yaşayan birçok İngiliz’in “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını nasıl alabileceklerine dair süreç hakkında bilgi istemeye başladığını kaydeden gazete, İngilizlerin, ülkelerinin AB’den çıkmasının ardından hâlâ AB vatandaşı olarak kalmaya devam etmeyi istediğini aktardı.

Güney Kıbrıs’ta daimi olarak kalan İngilizlerin çoğunun Peyia ve Tala’da kaldığını kaydeden gazete, kış aylarında Peyia’da kalan 7 bin kişiden 4 bininin İngiliz vatandaşı olduğunu, yaz aylarında ise bölgede kalanların sayısının çoğu İngilizler olmak üzere 15-20 bine çıktığını belirtti.

200 BİNDEN FAZLA YABANCI

Gazete haberinde Nüfus Dairesi’nin verilerine göre Güney Kıbrıs’ta 208 binden fazla yabancı uyruklu vatandaşın bulunduğunu yazdı. 

Bu 208 bin kişiden 61 bininin üçüncü ülke vatandaşı, 147 bininin de AB vatandaşı olduğunu aktaran gazete, yabancıların Güney Kıbrıs’a toplu olarak gidişinin, AB üyeliğinden önce 1990 yılında başladığını belirtti. 

Güney Kıbrıs’a gidişlerin ekonomik krizle azaldığını kaydeden gazete, ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan yabancı uyrukluların da olduğunu belirtti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tiyatro oyunu eşcinsel unsurlar içerdiği gerekçesiyle yasaklandı
Tiyatro oyunu eşcinsel unsurlar içerdiği gerekçesiyle yasaklandı
Tajani Güney Kıbrıs ziyaretini değerlendirdi
Tajani Güney Kıbrıs ziyaretini değerlendirdi
Fokaidis, 2 açık deniz gemisi daha alacaklarını söyledi
Fokaidis, 2 açık deniz gemisi daha alacaklarını söyledi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim