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3 Kadın Kundaklama Suçundan Tutuklandı

14 Ekim 2021 Perşembe 15:43
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3 Kadın Kundaklama Suçundan Tutuklandı
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Fileleftheros gazetesi Baf’a bağlı “Stavrogonno” (Aydoğan) köyünde bir adama ait aracın, ailevi nedenlerden dolayı kundaklandığını, olay neticesinde ise 44, 22 ve 20 yaşlarındaki üç kadının tutuklandığını yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi tutuklanan kadınların, anne(44 yaş) ve 21 ile 19 yaşlarındaki kızları olduğunu belirtti.

Gazete, kızlarıyla geçen Cuma akşamı Limasol’daki bir gece kulübüne giden kadının, eski erkek arkadaşı için başka bir kadınla kavga ettiğini yazdı. Anne ve kızlarının daha sonra kavga ettikleri kadının evine giderek, kadının olduğunu sandıkları park halindeki aracı kundakladı.

Gazete kundaklanan aracın, kadının akrabasına ait olduğunu yazdı.

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