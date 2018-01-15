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40 cezanın 30'u bedava!

eşilırmak sınır kapısını kullanarak KKTC’ye araçlarıyla geçiş yapan ve süratten trafik radarlarına yakalanan Dillirga bölgesi Rumlarının cezalarında indirime gidildi

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:43
40 cezanın 30'u bedava!
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Yeşilırmak sınır kapısını kullanarak KKTC’ye araçlarıyla geçiş yapan ve süratten trafik radarlarına yakalanan Dillirga bölgesi Rumlarının cezalarında indirime gidildiği haber verildi.

Fileleftheros “Sahte Devletten İndirimli Ceza… Dillirga: İşgal Rejimi Tarafından Kesilen 40 Cezanın 30’u Bedava”  başlıklı haberinde “ne kadar çok ceza biriktirirseniz indiriminiz o kadar çok oluyor!” ifadesine yer verdi.

Gazete Yeşilırmak sınır kapısından KKTC’ye araçlarıyla geçen Dillirga’da sakin Rumların, KKTC makamlarının “aniden birikmiş trafik kamerası cezaları gönderdiği ve KKTC’ye geçiş yapmaya devam edebilmeleri için bu cezaları ödemelerini istemesi üzerine 4 yıl önce ortaya çıkan meselenin, bir anlaşma ile çözüldüğünü” yazdı.

Yapılan anlaşma ile KKTC’nin cezalarda indirim yaptığına işaret eden gazete “kişi başına 10’a kadar olan cezaların ödenmesi isteniyor, 10’un üzerindeki cezalar ise siliniyor” ifadesini kullandı ve durumu, bölge sakini Rumların da doğruladığını belirtti.

Habere göre bölgede sakin Rumlar, çoğu bölge sakininin, Lefkoşa’nın Rum kesimine tarımsal ürün götürdüğü için, bu yolu kullanmamazlık edemeyeceğini ve sözü edilen anlaşmaya kadar çoğu Rumun 40’ın üzerinde cezası biriktiğini, cezaların büyük bölümünün affedilmesiyle de sorunlarının çözüldüğünü söyledi. 

Gazete “bölge sakini meslek sahipleri, sahte devlet makamlarının bu taleplerini ödemeye itiraz bulunmadığını, çünkü cezası bulunan çoğu bölge sakininin Limnidi (Yeşilırmak) üzerinden her gün Lefkoşa’ya gitmek ve sahte devletin ‘kurallarına’ uymak zorunda olduğunu söylediler” ifadesine de yer verdi. 

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