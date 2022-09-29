Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
banner107
Flaş Haber
Sağanak yağış geliyor
Kapat

50 Kıbrıslı Rum öğrenci KKTC’de ikamet ediyor

Güney Kıbrıs’ta üniversite eğitimi gören 50 kadar Kıbrıslı Rum öğrencinin, Güney’de ev kira bedellerinin yüksek olması sebebiyle KKTC’de kiraladıkları evlerde ikamet ettikleri bildirildi.

29 Eylül 2022 Perşembe 11:00
70 Okunma
50 Kıbrıslı Rum öğrenci KKTC’de ikamet ediyor



Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının Meclis Eğitim Komitesi’nin dünkü toplantısında ele alındığını, toplantıda KKTC’de ev kiralamayı tercih eden Kıbrıslı Rum öğrencilerin de konuşulduğunu yazdı.

Habere göre, komite toplantısında konuşan milletvekili Alekos Trifonidis, KKTC’de ev kiralayan Kıbrıslı Rum öğrencilerden bazılarını evlerinde ziyaret ettiğini ve tek odalı ev için 170, iki odalı ev için ise 200-220 Euro kira ödediklerini öğrendiğini belirtti.

Kendisinin “Ayios Demetios” (Metehan) bölgesinde ikamet eden 4-5 Kıbrıslı Rum öğrenciyle görüşmüş olmasına karşın, aynı bölgede 50 kadar Kıbrıslı Rum öğrencinin kaldığı bilgisini edindiğini ifade eden Trifonidis, Güney Kıbrıs’ın dağlık köylerinden veya diğer kentlerinden Güney Lefkoşa’ya öğrenim görmek için gelen üniversite öğrencilerinin bu yöntemi seçtiklerini aktardı.

Komitede ayrıca, özellikle Limasol bölgesinde kiraların 800 ila 1200 Euro’lara dayandığı, Ukrayna’daki savaş sebebiyle de öğrenci sayısında artış yaşanması yüzünden boş ev bulmanın imkansız hale geldiği, öğrencilerin anlaşmalı otellerde konaklamaları yönünde çalışmaların ise sürdüğü bilgileri de gündeme getirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinde darp edilen adam yoğun bakımda
Evinde darp edilen adam yoğun bakımda
Kıbrıs Türk malları, yasadışı kiralayanların elinden alınıyor
Kıbrıs Türk malları, yasadışı kiralayanların elinden alınıyor
İki aktiviste saldırı
İki aktiviste saldırı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim