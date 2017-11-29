74'te savaşanların hizmetleri tanınacak

Rum Hükümeti’nin, 1974 yılında savaşanların hizmetlerini tanıyacağı plan konusunda, Rum Bakanlar Kurulu’na yönelik öneri veya önerilerin son aşamada olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi “Sadece Yöntemin Karar Verilmesi Kaldı” başlıklı haberinde, Rum Meclisi Çalışma Komitesi’nde ilgili konunun ele alındığını, tüm siyasi partilerin, paralel incelemenin yapılmasını beklerken, buna olumlu yaklaştığını yazdı.

Gazete, 74’te savaşanların hizmetlerinin tanınmasına ilişkin yöntemin, büyük bir olasılıkla, Konsolide Fonu tarafından özel bir plan çerçevesinde yapılacağını belirtti.