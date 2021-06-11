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AB, Güney Kıbrıs’ın Altın Pasaport Programının Tamamen İptalini İstiyor

11 Haziran 2021 Cuma 13:03
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AB, Güney Kıbrıs’ın Altın Pasaport Programının Tamamen İptalini İstiyor

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigant, Güney Kıbrıs’ın “Altın Pasaport” olarak bilinen “yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi” programının tamamen sonlandırılmasını talep etti.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan Rum Haber Ajansı (KİP) kaynaklı habere göre, Wigant, program çerçevesinde hali hazırda yapılmış olan başvuruların Rum yetkili makamlarınca incelenmesine devam edildiğini ve bunun AB hukukuna aykırı olduğunu belirtti.
Wigant, Rum makamların programı tamamen sonlandırmaları durumunda Avrupa Komisyonu’nun durumu yeniden değerlendireceğini ifade etti.
Gazete, komisyonun geçen Çarşamba günü yayınladığı bir bildiride, AB Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’ı, AB hukukunu çiğnediği gerekçesiyle mahkemeye verebileceği uyarısında bulunduğunu da hatırlattı.

Son Güncelleme: 11.06.2021 16:24
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