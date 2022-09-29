AB Komisyonu’ndan 38 milyon Euro destek paketi

AB Komisyonu, Kıbrıs için “Deniz, Balıkçılık ve Balık Üreticiliği Avrupa Fonu’nun” onaylandığını açıkladı.

Haravgi gazetesi, AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, AB ortak balıkçılık politikasının uygulanması çerçevesinde Güney Kıbrıs’taki balıkçılığın geliştirilmesi için 38 milyon 300 bin Euro’luk bir fonun onaylandığının duyurulduğunu yazdı.

Açıklamada, AB’nin Güney Kıbrıs’ın Balıkçılık Programı’na 2021-2027 yılları için bu katkıyı yapacağı, “güvenliğin arttırılması için balıkçı gemilerinin iyileştirilmesi, çalışma koşullarının daha sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi” gibi amaçlar için kullanılacağı belirtilirken, yerel kaynakların da aktarılmasıyla balıkçılığa desteğin 54,7 milyon Euro’ya çıkacağı ifade edildi.