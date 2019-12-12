AB zirvesi karar taslağındaki paragrafa ‘dokunulmayacak’

AB Zirvesi karar taslağındaki, üye ülkelerin “ilk kez pozisyon alarak ve Deniz Hukuku’na uygun olmadığını” savundukları, Türkiye-Libya deniz yetki alanlarını sınırlandırma memorandumuna dair ifadenin esasen ‘kapanmış’ görüldüğü haber verildi.

Fileleftheros, Brüksel çıkışlı haberini “Türkiye-Libya Mutabakatını Boşluyorlar… Zirve Kararının İlgili Paragrafı ‘Kapanmış’ Addediliyor.. (paragrafa) Kimse Dokunmuyor… Türkiye-Libya Anlaşmasının Yasadışı ve Temelsiz Addedildiği Metnin Yemekte Resmen Onaylanması Bekleniyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haberde, AB üyesi ülkelerin Türkiye-Libya mutabakatının, “üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle uluslararası hukuka uygun olmadığı, yasal sonuç üretmediği, dolayısıyla da temelsiz olduğu” görüşünü ortaya koyduğu zirve karar taslağının “gerekli dengeleri yansıttığı” savunuldu.

Habere göre, AB’den bir kaynak “üye ülke liderlerinin onayına sunulduğunda, değiştirilmesi beklenmiyor. Beklenmedik bir gelişme olmaması halinde, söz konusu paragraf, Finlandiya dönem başkanlığının üye ülkelerden istediği üzere, metindeki dengeler bozulmasın diye, hiçbir değişikliğe uğramadan onaylanacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye konusunun bu akşam, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katılacağı AB liderleri yemeğinde tartışmaya açılacağı kaydedilen haberde, adının saklı tutulması şartıyla basına konuşan bir AB yetkilisinin “karar taslağında yer alan paragrafın AB liderlerinin tümü tarafından onaylanmasını bekliyoruz” dediği belirtildi.Gazete değiştirilmeden onaylanması beklenen paragrafı şu şekilde aktardı:

“Avrupa Konseyi Türkiye ile ilgili 22 Mart, 20 Haziran ve 17 Ekim tarihli önceki kararlarını hatırlatır ve yeniden teyit eder. Türkiye-Libya Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili karşılıklı anlayış mutabakatı üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal eder, Deniz Hukuku’na uymaz ve üçüncü devletler açısından yasal sonuç üretmez. Avrupa Konseyi Türkiye’nin bu faaliyetleri konusunda Yunanistan’a ve Kıbrıs’a desteğini kuşkusuz teyit eder.”

Habere göre, karar taslağında Türkiye-Libya mutabakatı meselesi haricinde, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı siyasi tedbir alınmasını gündeme getiren ve bunun paralelinde, hukuki işlemler aracılığıyla yaptırım statüsünde oluşturulduğu kararlar da hatırlatılıyor.

Gazete, bu kararların hatırlatılmasının, Rum Yönetimi’nin sürdürmekte olduğu Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine iştirak eden veya rol alan özel ve tüzel kişilerin isimlerinin somutlaştırılması çabasına desteklemekte olduğunu da yazdı.

ANASTASİADİS VE MİÇOTAKİS ZİRVE’DEN “NET BİR TUTUM”

Alithia “AB Zirvesinden Net Tutum…. Anastasiadis ve Miçotakis’in Brüksel’deki Temasları” başlıklı haberinde AB zirvesi için Brüksel’de bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Zirve’den, Türkiye-Libya mutabakatına karşı “net bir tutum” beklediğini yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in zirvede Avrupalı ortaklarından net bir açıklama beklediğini söyledi. Zirveden bir gün önce Brüksel’e ulaşan Anastasiadis’in temas edeceği AB yetkilileri ve üye ülkelerin devlet başkanları ile Kıbrıs Cumhuriyeti’ni meşgul eden konular ve zirve gündemindeki konularla ilgili görüşeceğini anlattı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Libya ile yapılan mutabakatla Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır ve İsrail’in, Türkiye’nin onayı olmadan doğal gaz boru hattını bölgeden geçiremeyeceği açıklaması sorulan Kusios, zirveden çıkacak sonucun beklenmesi tavsiyesinde bulundu.

(TAK)