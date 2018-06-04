ABD’deki dış Rumlardan etkinlik

ABD’de yaşayan Rum gençlerin örgütlü olduğu “Kıbrıslı Genç Profesyoneller Örgütü” ile ABD’deki dış Rumların oluşturduğu “Kıbrıs Federasyonu” gençlik örgütü “NEPOMAK’”ın, “işgal” olarak nitelendirdikleri Barış Harekatı’nın 44’üncü yılı nedeniyle anma etkinliği düzenleyeceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “44 Yıl Sonra Kıbrıs-Geriye Dönük bir Yaklaşım ve Eylem İçin Davetiye” konulu etkinliğin yarın düzenleneceğini yazdı.

Habere göre Amerika’daki “Kıbrıs Örgütleri Federasyonu” gerçekleştirdiği toplantıda Amerikalı Rumların yeni nesillerinin Kıbrıs sorunu hakkında çok şey bilmediğini ayrıca gençlerin örgütlere yönelik katılımının da düşük düzeylerde olduğuna dikkati çekti.