Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99250
ALTIN
191.045
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1216
EURO
5.3631
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı

ABD’deki dış Rumlardan etkinlik

ABD’de yaşayan Rum gençlik örgütleri, “işgal” olarak nitelendirdikleri Barış Harekatı’nın 44’üncü yılı nedeniyle anma etkinliği düzenleyeceği...

04 Haziran 2018 Pazartesi 13:03
ABD’deki dış Rumlardan etkinlik

ABD’de yaşayan Rum gençlerin örgütlü olduğu “Kıbrıslı Genç Profesyoneller Örgütü” ile ABD’deki dış Rumların oluşturduğu “Kıbrıs Federasyonu” gençlik örgütü “NEPOMAK’”ın, “işgal” olarak nitelendirdikleri Barış Harekatı’nın 44’üncü yılı nedeniyle anma etkinliği düzenleyeceği belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi “44 Yıl Sonra Kıbrıs-Geriye Dönük bir Yaklaşım ve Eylem İçin Davetiye” konulu etkinliğin yarın düzenleneceğini yazdı.

Habere göre Amerika’daki “Kıbrıs Örgütleri Federasyonu” gerçekleştirdiği toplantıda Amerikalı Rumların yeni nesillerinin Kıbrıs sorunu hakkında çok şey bilmediğini ayrıca gençlerin örgütlere yönelik katılımının da düşük düzeylerde olduğuna dikkati çekti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarışma sonuçları 13 Haziran’da açıklanacak
Yarışma sonuçları 13 Haziran’da açıklanacak
Simeu: “Kıbrıs Türk tarafı bir adım önümüzde olmayı başardı”
Simeu: “Kıbrıs Türk tarafı bir adım önümüzde olmayı başardı”
Cep telefonlarıyla karşılıklı iletişimde “Hatlar karışık”
Cep telefonlarıyla karşılıklı iletişimde “Hatlar karışık”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim