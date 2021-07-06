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Akama’da İnsan Kemikleri Bulundu

“Akama” bölgesinde Pazar günü geziye gidenler tarafından, denize yakın bir noktada insan kemikleri bulunduğu bildirildi.

06 Temmuz 2021 Salı 11:47
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Akama’da İnsan Kemikleri Bulundu

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Akama” bölgesine gezi yapmak amacıyla giden bir grubun, denize yakın bir noktada insan kemikleri bulduklarını yazdılar.
Gazete, olay yerine giden Rum polisinin, kemiklerin insana ait olduğu ve uzun süredir söz konusu noktada bulunduğunu doğruladığını belirterek, araştırmaların sürdüğünü aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Akama
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