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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’dan Başbakan Tatar’a yanıt

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Başbakan Ersin Tatar’ın geçtiğimiz günlerde Maraş konusunda yaptığı açıklamalarla ilgili bazı iddialarda bulunduğu haber verildi.

10 Haziran 2020 Çarşamba 13:38
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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’dan Başbakan Tatar’a yanıt

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Tatar’ın Maraş konusunda yaptığı kısa süre önceki açıklamaların “kışkırtıcı, kabul edilemez ve kınanması gereken” açıklamalar olduğu iddiasında bulunan Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ise, bu açıklamaları ciddi şekilde göz önünde bulundurması ve çeşitli gidişatlara yönelik gerekli itirazların yapılması çağrısında bulundu.

Konu hakkında Ay. Napa’da yaptığı açıklamada, Başbakan Tatar’ın kısa süre önceki açıklamaları konusunda “ciddi endişesini” belirten Kiprianu “gerek bu kışkırtıcı açıklamalara, gerek de Türkiye’nin diğer kışkırtıcı faaliyetlerine son verebilecek olan şeyin, Kıbrıs sorununun en kısa zamanda çözülmesi hedefiyle, özlü müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu”savundu.

Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümünün “üzerinde mutabık kalınan çerçeveye, BM’nin ilgili kararlarına, Doruk Anlaşmalarına, AB ilkelerine aynı zamanda uluslararası hukuka dayanacağını” sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
AkelKİPRİANUErsin TatarKapalı Maraş
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