AKEL ile hükümet arasında "söylenti kampanyası"

Rum Yönetiminin özelleştirmek için stratejik yatırımcı aramakta olduğu Kooperatif Kıbrıs Bankası’ndan 2 milyar Euro mevduat çıkışı saptandı. Rum Yönetiminin bu durumdan AKEL’i sorumlu tuttuğu haber verildi.

Fileleftheros “KKB’dan 2 Milyar Euro Mevduat Çıkışı” başlıklı haberinde, bu yılın başından beri “kooperatif fonundan çıkan mevduat miktarının 2 milyar Euro civarında olduğunu, Kooperatif Kıbrıs Bankası’na toplam mevduat yatırımları 30 Haziran 2017’de 12 milyar 240 milyon Euro iken 30 Eylül 2017’de 11 milyar 970 milyon Euro’ya düştüğünü” yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Kooperatif hakkında, siyasi partilerin de karıştığı örgütlü bir fısıltı kampanyası yürütüldüğünü, bunun sonucunda da mevduat kaçışları yaşandığını söyledi.

Prodromu’nun bu açıklaması ile AKEL’i işaret ettiğini yazan gazete, bunun üzerine AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun da AKEL’in kooperatif müşterilerini, mevduatlarını oradan kaçırmaya teşvik ettiği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu.