‘Altın pasaport’ skandalının ardından Anastasiadis’in istifası ve Meclisin feshedilmesi gündemde

Güney Kıbrıs’ta “altın pasaport” skandalıyla ilgili ifşaatlar ve Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Birliği’nin (AB) işleyiş koşullarının ihlal edilmesine ilişkin çok ciddi suçlamalarının ardından, muhalefetin iki büyük partisi olan AKEL ve DİKO’nun doğrudan Anastasiadis hükümetinin istifasını istediği haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan haberde, Rum hükümetinin ise Anastasiadis açısından “hatalı bir şey” olmadığını ve Anastasiadis’in istifasını sunmayacağını belirttiği aktarıldı.

Muhalefetin iki büyük partisinin, AB Adalet Komiserinin dünkü açıklamalarının ardından, altın pasaport skandalı ve Avrupa Komisyonu’nun buna müteakip Güney Kıbrıs aleyhinde başlattığı ihlal prosedüründen sorumlu oldukları gerekçesiyle Anastasiadis ve Anastasiadis hükümetinin istifasını istediği ifade edildi.

Geriye kalan muhalefet partilerinin de Rum hükümetine sert eleştirilerde bulunduklarını kaydeden gazete, Ekologlar ve Bağımsızlar Hareketinin ise masaya hükümetin istifa etmesine paralel olarak hem meclisin kendi kendini feshetmesi hem de erken seçimlere gidilmesi önerisini koyduğunu belirtti.

Diğer taraftan DİSİ partisinin ise meclisin kendi kendini feshetmesi önerisinden istifade etmeye çalışarak ve hükümetin istifası konusuna değinmeyerek, erken seçime gidilmesi olasılığına karşı olumlu baktığını belirttiğini ileten gazete, Rum Başkanlık Sarayının da dün bir açıklama yaparak, AKEL ile DİKO’nun hükümet ile başkanın istifası talebine yanıt verdiğini yazdı.

Rum Başkanlık Sarayının Anastasiadis’in herhangi bir senaryo altında istifa etmeyeceğini ve görev süresini tamamlayacağını belirttiğini yazan gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un da dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in AKEL’in ona atfettiği şeylerle bir ilgisi olmadığını öte yandan hatalı bir şey ortaya çıkmadığını savunduğunu iletti.

Alithia gazetesi de manşetten yer verdiği haberinde, Rum Meclisinin bugün siyasi bir gerilim daha yaşayacağı yorumunda bulundu.

Meclisin dağılması ve erken seçim ilan edilmesi olasılığının dünkü gelişmelerin ardından artık uzak bir olasılık olarak addedilmediğini yazan gazete, meclisin kendi kendini feshetmesinden yana oy kullanacak olanlar ile buna karşı olanların neredeyse berabere olduklarını belirtti.

Meclisin dağılmasından yana olan milletvekillerinin sayısının 26 (DİSİ, EDEK, Ekologlar, ELAM ve Anna Theologu), karşı olanların sayısının ise 27 (AKEL, DİKO, Vatandaşlar İttifakı) olduğunu izah eden gazete, DİKO’dan ayrılan ve “Demokratik Güçlerin İş Birliği” adında siyasi bir platform kuran 3 milletvekilinin durumun belirleyicileri olacağına işaret etti.

Rum Meclisi Genel Kurulunun konuyla ilgili toplantısının bugün gerçekleştirileceğini kaydeden gazete, bahse konu 3 milletvekilinin oylarının bugünkü oylamanın sonucu belirleyeceğine dikkati çekti.

Öte yandan gazete, Rum meclisinde temsil edilen partilerin açıklamalarına bakıldığında, erken seçime gidilmesinden yana tavır takınması beklenen bazı muhalefet partilerinin buna karşı olduklarının görüldüğünü, bunun ise zamanın kendilerinin lehine olmadığını düşünmelerinden kaynaklanabileceğine dikkati çekti.

AKEL ile DİKO’nun hükümetin istifa etmesini ve akabinde meclisin kendi kendini feshetmesinin ele alınmasını istediği, diğer öneride bulunanların ise, hedefin, meclisin dağılmasıyla birlikte hükümetin de istifasını sunması olduğunu savunduklarını iletti.

Gazete, Rum Ekologlar Hareketi ile bağımsız milletvekillerinden Anna Theologu’nun bugün ortaklaşa bir şekilde, bir meclis mensubunun aynı zamanda meclis eski başkanının altın pasaportlarla ilgili skandala karışmasından ötürü, meclisin kendi kendini feshetmesi, hükümetin istifası ve 29 Kasım’da erken seçime gidilmesi için Meclis Genel Kuruluna öneri sunacaklarını yineledi.

Haberde AKEL ile DİKO’nun ise, DİSİ’nin erken seçimden yana tavır takınmasını kuşkuyla karşıladıkları ve sorumluluklarını üzerine alarak ilk önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in istifa etmesini istedikleri de belirtildi.