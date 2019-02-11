Anastasiadis: Akıncı’nın ‘siyasi eşitlik’ görüşü, ‘siyasi eşitsizlik’le eşit

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün Politis gazetesinde yayınlanan röportajıyla ilgili soruları yanıtladı.
Anastasiadis, desantralizasyondan ne kasteddiğini 26 Şubat’ta açıklamaya hazır olup olmadığıyla ilgili bir soruya da, “ kurucu devletlere bırakılacak güç, diyalog yoluyla belirlenecek. Eğer prensip kabul edilirse, her iki toplumun kendini güvende hissedeceği ve diğeriyle ilgili sorun yaratmayacağı uygulanabilir bir devlet konusu diyalogla ele alınabilir. Ve bu, tüm kararlarda kurucu devletlerden birinin oy hakkı olmasını gerektirmez.” yanıtını verdi.
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