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Anastasiadis: Çözüm yönündeki irademizi Guterres’e ilettik

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:06
Anastasiadis: Çözüm yönündeki irademizi Guterres’e ilettik

Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik koşulların oluşturulması için referans şartlarında anlaşma sağlanması konusunda gösterdiği çabaya destek belirtti.

1 Ekim töreninde konuşan Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis, Rum tarafının çözüm konusundaki siyasi iradesiyle kararlılığını, BM Genel Kurulu çerçevesinde görüştüğü BM Genel Sekreteri Guterres’e ilettiğini kaydetti.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün; “Doruk Anlaşmaları, BM kararları, uluslararası meşruiyet ilkeleri, AB Müktesebatı ve bugüne kadar varılan uzlaşılar temelinde, öncelikle ve her şeyin üzerinde, adayı yeniden birleştirecek tam bağımsız ve egemen bir devlet yaratması gerektiğini savundu.

Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs’ta bulunacak çözümün; Ada’yı Türk askerinden, müdahale haklarından ve üçüncü ülkelere bağımlılıktan kurtarması gerektiğini de iddia etti.

(BRT/RB)

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Anastasiadis
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Cengiz 2019-10-02 14:19:59

Tabi ya her seyi adayi tepsi icinde verelim istediyi o avcunu yalasin.

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Nacizane 2019-10-02 15:27:48

Senin çözüm yönünde da iraden mi vardı Alem/Elam maskarası??

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