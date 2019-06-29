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Anastasiadis Hastaneye Kaldırıldı

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:01
Anastasiadis Hastaneye Kaldırıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bu sabah merdivenden düşmesi sonucu sağ bacağında meydana gelen kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 

İlk bilgilere göre, geçirdiği kaza sonrasında özel bir kliniğe kaldırılan Nikos Anastasiadis’in, yapılan tetkikler sonucunda, sağ bacağında femur başı kırığı saptandı. Anastasiadis’in gün içerisinde ameliyata alınacağı bildirildi.

Rum Sözcü Prodromos Prodromu da konuyla yazılı açıklamasında, bu sabah Limasol’da kaza geçiren Anastasiadis’in sağ bacağında femur başı kırığı meydana geldiği ve bugün ameliyat edileceği bilgisini paylaştı.

Rum Yönetimi Başkanı’nın sağlık durumunda herhangi bir tehlike bulunmadığı gelen bilgiler arasında.

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Son Güncelleme: 29.06.2019 13:26
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısHaberKırıkAyakNikos Anastasiadis
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