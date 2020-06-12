Anastasiadis ile Miçotakis, temasta ve koordinasyon içinde kalmaya karar verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye’nin, Libya ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Girit açıklarında sondaj yapacağı açıklaması, Güney’deki camilere yapılan saldırılardan Rum yönetimini sorumlu tutması ve Aya Sofya ile ilgili niyetlerini ele alan iki liderin, önümüzdeki dönemde denkleri ve AB’nin üst düzeyli yetkilileriyle yapacakları görüşmeler arifesinde ortak hareket etmeyi planladıkları haber verildi.

Fileleftheros; “Ortak Cephe ‘Oluşturuyorlar’… Hristodulidis MEB Konusunda: Gerektiğinde Açıklama Yapılacak… Atina Başbakan’ın İsrail Ziyaretine Büyük Önem Veriyor” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde Anastasiadis ve Miçotakis’in, önümüzdeki 24 saat içerisinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Yüksek Temsilci ve AB Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile ayrı ayrı yapacakları telekonferanslar öncesinde temasta ve eşgüdüm içerisinde kalmaya karar verdiğini yazdı.

Anastasidis’in, Michel ve Borrell ile telekonferanslarının bugün gerçekleşeceğini ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de katılacağını kaydeden gazete, Hristodulidis’in Yunanistan’da telekonferans usulüyle gerçekleştirilmekte olan “Yunuslar Ekonomik Forumu”nda yaptığı konuşmadan alıntılar aktardı.

“YUNANİSTAN’LA MEB SINIRLANDIRMASI ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİMİZİN GÜNDEMİNDE”

Habere göre, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki faaliyetlerinin ana maksadının illa enerji değil, jeostratejik hedeflerine hizmet olduğu görüşünü ortaya koyan Hristodulidis, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında, aynı İtalya’yla yapıldığı gibi, güçlü bir deniz bölgelerini sınırlandırma anlaşması yapılması konusunun her iki taraf arasındaki görüşmelerin gündeminde bulunduğunu ve gerektiğinde açıklama yapılacağını söyledi.

Hristodulidis, sözde Rum “MEB’i”nde Türk sondaj gemileri bulunmasını “nahoş sahne” olarak niteledi; Türk sondaj gemilerinin, AB üyesi olduğunu hatırlattığı Güney Kıbrıs’ın “egemenlik haklarını ihlal ettiğini” öne sürdü. Rum Yönetimi’nin AB içerisinde sahip olduğu siyasi, diplomatik ve hukuki bütün imkanlarla tepki gösterdiğini anlatan Hristodulidis, “Bir yandan tedbirlerin güçlendirilmesini hedefleyen, öte taraftan da Türkiye ile işbirliği isteyen çifte bir yönetim izliyoruz” dedi, şöyle devam etti:

“AB, tedbirleri güçlendirmek zorundadır çünkü onun da çıkarları ve itibarı tehdit altındadır. Ayrıca, diğer komşularımızla yaptığımız gibi Türkiye ile de işbirliği istiyoruz, çünkü işbirlikleri, bütün bölge ülkelerine hizmet ettiğini uzun vadede gösterdi.”

İSRAİL ZİYARETLERİ ÖNEMLİ…

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in önümüzdeki Salı günü kalabalık bir heyetle birlikte İsrail’e gideceğini ve Atina’nın bu ziyareti, Doğu Akdeniz bölgesindeki geniş ölçekli işbirliği açısından çok önemli bulduğu kaydedilen haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de 23 Haziran’da yapacağı İsrail ziyaretinin aynı derecede önemli bulunduğu belirtildi.

Habere göre Miçotakis ve Anastasiadis’in, Netanyahu ile ayrı ayrı yapacakları görüşmeler, aşamalı olarak başka devletlerin de katıldığı ve enerji konusuyla sınırlı kalmayan bölgesel işbirliğinde bundan sonra atılacak adımlar açısından belirleyici addediliyor.

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) sondaj için izin başvurusunda bulunduğu Doğu Akdeniz’deki 7 bölgenin, Yunanistan’ın 6 deniz millik kara sularına temas ettiği öne sürülen haberde, bu konunun, Miçotakis’in gerek İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu gerek Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile yapacağı görüşmelerin ana gündem konularından biri olacağına dikkat çekildi.

Bu görüşmelerde Miçotakis’e Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Milli Savunma Bakanı Nios Panayotopulos’un da eşlik edeceği vurgulanırken gerek Yunanistan-İsrail gerek Güney Kıbrıs-İsrail görüşmelerinin, Türkiye ile İsrail arasında siyasi düzeyde ciddi bir yeniden yakınlaşma istendiği bilgileri gelen bir konjonktürde gerçekleşiyor olacağına vurgu yapıldı.

TÜRKİYE’YE YAPTIRIMLARI SERTLEŞTİRME KONUSUNDA AB’NİN NABZI TUTULACAK

Politis; “AB ve Sonra İsrail… Ankara’ya Karşı Çok Daha Sert Bir Tavır İçin Ortaklara Oynuyorlar” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in önce Dış Konular Konseyi’nin 15 Haziran’da gerçekleşecek Atlantik ötesi ilişkiler konulu telekonferansında, ardından da Anastasiadis’in Avrupalı liderlerle yapacağı temaslarda AB’nin Doğu Akdeniz için bir inisiyatif alıp alamayacağı konusunda nabız yoklanacağını yazdı.

Habere göre Rum yönetimi AB’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı kararlaştırdığı yaptırımların sertleştirilmesini sağlamayı hedefliyor.

Haravgi; “Yunanistan-Mısır Kısmi MEB Sınırlandırmasına Doğru… Türkiye-Libya Mutabakatını İptal Etmek İçin” başlıklı haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın önümüzdeki hafta, İtalya’dan sonra Mısır’la da Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırması anlaşması yapmak hedefiyle görüşmelerde bulunmak üzere Kahire’ye gideceğini yazdı.

Yunanistan’ın komşu ülkeler ile MEB sınırlandırmasına gitmesinin Türkiye’nin Girit yakınlarında sondaj yapma “tehditlerine etkin bir cevap olduğunu” öne süren gazete Yunanistan’ın, Mısır’la MEB sınırlandırması anlaşması yapmasının “özde Türkiye-Libya mutabakatını iptal edeceği” düşüncesinde olduğuna işaret etti.

Habere göre diplomatik kaynaklar ve diğer analizciler “bu çaba başarılı olursa Yunanistan’ın, Türkiye’den kendisi ile müzakere etmesini ve benzer bir anlaşma yapmasını veya kesin çözüm bulmak için anlaşmazlıklarını Lahey Adalet Divanı’na götürmeyi istemek için ciddi uluslararası dayanaklar edineceğine” dikkat çekiyor.

ANA GÜNDEM “SICAK OLAY KAYGILARI”

Gazete bilgilerine dayanarak Yunanistan’ın, Türkiye’nin “tehditlerini” hayata geçirmesi halinde “sıcak olay çıkabileceğinden kaygı duyduğunu” bu kaygısını da aynı kaygıları taşıyan Rum yönetimi ile paylaştığını yazdı.

Habere göre dün ve önceki gün gerçekleşen Anastasiadis-Miçotakis ve Hristodulidis-Dendias telefon görüşmelerinin ana konusu da “sıcak olay çıkabileceği kaygısıydı.” Edindiği bilgilere dayanarak şu an koordinasyon içerisinde incelenmekte olan tepki yöntemlerinden birinin, Türkiye’ye karşı tedbir alması için konunun AB’nin önüne konulması olduğu belirtilen haberde Anastasiadis’in “daha da ileri giderek”, Pazar günü Simerini gazetesine verdiği mülakatta Yunanistan’ın, Türkiye tarafından “kışkırtılması” halinde “cevap vereceğini” söylediği hatırlatıldı.

KISMÎ MEB SINIRLANDIRMASI

Dendias’ın önümüzdeki hafta Kahire’yi ziyaret edeceğini hatırlatan gazete analistlerin ıslarla şu görüşün altını çizdiğini aktardı:

“Mısır örneğinde durum İtalya’dan çok daha komplike çünkü Kahire Türkiye ile açık çatışmaya girmek istemiyor. Bu durumda tercih edilen senaryo, MEB sınırlarının tam değil ama kısmî sınırlandırılması.”

Gazete, Miçotakis’in Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Thanos Dokos’un ERT’ye yaptığı açıklamada “hedef, Mısır ile bu aşamada Kastellorizo’yu (MEİS) dışarıda bırakacak kısmî MEB sınırlandırmasıdır” sözünün de altını çizdi.