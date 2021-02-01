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Anastasiadis Miçotakis'le görüştü!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'şe telefonda görüştü.

01 Şubat 2021 Pazartesi 15:05
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Anastasiadis Miçotakis'le görüştü!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün öğlen telefonda görüştükleri ve Miçotakis’in önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’a gideceği haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre, konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis ile Miçotakis’in, BM Genel Sekreterinin yakın zamanda Kıbrıs’la ilgili gayri resmi bir konferans düzenleme niyetini dile getirmesinin akabinde, Kıbrıs sorunundaki mevcut gelişmeler hakkında karşılıklı bilgilendirmede bulunmak için bugün öğlen telefonda görüştüklerini ifade etti.

Miçotakis gelecek

Anastasiadis ile Miçotakis’in telefon görüşmesi esnasında, prensip konularında ve Kıbrıs sorununun arzu edilen çözüm temeli hususunda fikirlerinin özdeşleştiğini tespit ettiklerini ifade eden Kusios, Miçotakis’in, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın daha iyi koordine olması için, önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

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