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Anastasiadis Yabancı Misyon Şeflerinden Yardım İstedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin özellikle Maraş konusundaki tehditlerini hayata geçirmesinin Kıbrıs sorununun mezar taşını dikmek anlamına geleceği” iddiasında bulundu.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:52
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Anastasiadis Yabancı Misyon Şeflerinden Yardım İstedi

Alithia gazetesi: “Erdoğan’ın Sesini Kesin – Erdoğan’ın Hızını Kesin” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, dün akşam ABD Büyükelçiliği tarafından ABD’nin bağımsızlık günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ABD ve etkinliğe katılan yabancı misyon şeflerinden Türkiye’ye müdahale etmelerini istediğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, Türkiye’nin, özellikle kapalı bölge Maraş konusundaki tehditlerini hayata geçirmesinin, Kıbrıs sorununun mezar taşını dikmek anlamına geleceğini iddia ederek, etkinliğe katılan yabancı misyon şeflerinden, hükümetlerine “Erdoğan’a, özellikle Maraş konusunda her türlü yeni yasadışı eylem aracılığıyla gerginliği arttırmaktan kaçınmasını söylemelerini” istedi.

Anastasiadis, “Eğer Türkiye bu tür eylemleri, özellikle de Maraş’a ilişkin eylemleri hayata geçirirse, sadece müzakere sürecinin devamına değil, daha da önemlisi, kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunmasının sonunu getirecek” şeklinde konuştu.

Gazete, Anastasiadis’in konuşmasında, “gerginliğin azaltılması için sunduğu kapalı bölge Maraş, Mağusa limanı, Ercan Havaalanı, ek protokol ve doğal gazın kullanımı” konularını içeren Güven Yaratıcı Önlemlere de vurgu yaptığını aktardı.

Konuşmasında, ABD Başkanı Joe Biden’in 28 Mayıs 2021 tarihli mektubunu hatırlatan Rum lider, “ABD’nin, Kıbrıs sorununa, uzlaşılmış çözüm, yani iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde çözüm bulunması çabalarına yönelik desteğine müteşekkir olduğunu” ifade etti.

Anastasiadis, “Cenevre’deki gayrı resmi görüşmede dile getirilen Türk tezlerinin, BM Genel Sekreteri’nin müzakereleri devam ettirmesine imkan tanımadığını” iddia ederek, “gerekli koşulların yerine getirildiği ve tüm katılımcıların, her türlü yasadışı eylemden kaçınmaları şartıyla, BM parametrelerine tam saygılı bir diyalogda yer almaya hazır olduğunu” ifade etti.

Gazete haberinin devamında, ABD Büyükelçisi Judith Garber’ın da etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verdi.

“Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin devam etmesi yönündeki çabaları desteklediklerini” dile getiren Garber, “Kıbrıs’ın iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde yeniden birleşmesi yönünde, Kıbrıslılara ait BM çatısı altındaki her türlü çabayı destekleyecekleri” mesajını verdi.

Garber, ABD Başkanı Biden’in, “çözümün mümkün olduğuna inanmakla kalmayıp birleşik bir adanın tüm Kıbrıslılara ve bölgeye faydalı olacağına inanmayı sürdürdüğünü” vurguladı.

Konuşmasında doğal gaz konusuna da değinen Garber, “Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki kaynakları kullanma hakkını desteklediklerini ve ABD’nin en üst düzeydeki iki enerji şirketinin, tüm Kıbrıslıların doğal gazdan eşit şekilde faydalanabilmesi adına Kıbrıs’a yatırım yapmayı sürdürmelerinden ötürü gurur duyduklarını” belirtti.

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Nikos Anastasiadis
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