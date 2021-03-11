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ANASTASİADİS’TEN YENİ EKONOMİ BİÇİMLERİNE GEÇİŞ AÇIKLAMASI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün Rum Başkanlık Sarayında meslek örgütleriyle görüşmesinde, yeni ekonomi biçimlerine geçiş yapılması konusunda bir açıklamada bulunduğu ifade edildi.

11 Mart 2021 Perşembe 13:48
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ANASTASİADİS’TEN YENİ EKONOMİ BİÇİMLERİNE GEÇİŞ AÇIKLAMASI

Alithia gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in, şirketlerin merkezlerinin Güney Kıbrıs’a taşınması, araştırma ve inovasyon, eğitim, yenilenebilir enerji kaynakları, sağlık ve turizm üzerinde durularak, alternatif ekonomi biçimlerine de yatırım yapacaklarını açıkladığını yazdı.

Yeni, iddialı ve realist bir planı dizayn etmeleri ve hayata geçirmelerine izin verecek zamanın geldiğini dile getiren Anastasiadis, ülkenin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına ilişkin planın, en büyük şahsi iddiası olduğunu sözlerine ekledi.

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