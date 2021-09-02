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Ara Bölgede Mahsur Kalan 3 Kamerunlu

KKTC’den Güney Kıbrıs’a 26 Mayıs 2021’de geçerek siyasi sığınma talebinde bulunan 3 Kamerunlu’nun, 101 gündür ara bölgede tutulmaya devam edildiği belirtildi. 

02 Eylül 2021 Perşembe 14:11
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Ara Bölgede Mahsur Kalan 3 Kamerunlu

Politis gazetesi, Greys (K-34), Daniel (E-20) ve Emin (E-33) isimli 3 Kamerunlunun, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiklerini, siyasi sığınma talebinde bulunduklarını ancak oradaki polisin, ara bölgeden Güney Kıbrıs’a geçmelerine izin vermediğini anımsattı.
3 Kamerunlunun ne KKTC’ye geri dönebildiğini, ne de Güney Kıbrıs’a giriş yapabildiğini yazan gazete, bu kişilerin üç aydan fazladır, BM Yüksek Mülteciler Komiserliğinin kendilerine sağladığı iki çadırda kaldıklarını belirtti. 
Bu kişilerin, yiyecek ve su  ihtiyaçlarının ise çeşitli kuruluşlar tarafından sağlandığını belirten gazete, hijyen ihtiyaçlarının ise hafta sonu hariç yanda bulunan binada, haftanın belirli günlerinde ve saatlerinde karşılandığını yazdı.
Habere göre, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisi Emilia Strovolidu gazeteye yaptığı açıklamada konunun, “Rum Yönetimi’nin bu kişilere siyasi sığınma sürecine ulaşmasına ve sürecin ilerlemesine kadar Purnara’daki kabul merkezine taşınmasına olanak tanıması olduğunu” söyledi. 
Strovolidu, uluslararası ve Avrupa yasaları temelinde tüm kişilerin, yasal veya illegal yoldan ülkeye giriş yapmasından bağımsız olarak,  siyasi sığınma prosedürü hakkına sahip olduğunu ifade etti. 
Gazete haberinde, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in “tüm kabul merkezlerinin dolu olduğu ve daha fazla kişi kabul etme kapasitesinin bulunmadığı” şeklindeki açıklamasında da yer verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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