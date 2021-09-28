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"Asya bebek için tünelin ucunda ışık var"

SMA-Tip 1 hastası 10 aylık Asya Polatlı’nın, tedavi için bulunduğu Türkiye’den, dün ambulans uçakla Yunanistan üzerinden Güney Kıbrıs’a gitmesine dair haberler bugünkü Rum gazetelerinde yer buldu.

28 Eylül 2021 Salı 11:54
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"Asya bebek için tünelin ucunda ışık var"
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Alithia gazetesi “Küçük Asya Türkiye’den Geldi ve Makarios Hastanesi’nde Tedavi Başladı” başlığıyla yer verdiği haberinde, dün öğle saatlerinde Larnaka Havalimanı’na gelen Asya bebeğin kendisini bekleyen ambulans tarafından alındığını ve Makarios Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

Asya’yı Makarios hastanesinde aile mensupları ile aileye destek olmak için orada bekleyen gönüllülerin karşıladığını yazan gazete, Asya’nın bunun akabinde, tedavisinin başlayabilmesi için gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla hastaneye yatırıldığını kaydetti.

Haberde, Asya’nın tedavisi için gereken yaklaşık 2 buçuk milyon Euro’luk özel gen tedavisi ilacının siparişinin hali hazırda verildiği ve üretici firmanın ilacı Rum Sağlık Bakanlığı’na teslim etmeye hazır olduğu ifade edildi.

Asya bebeğin, Rum tarafında yaşamını sürdüren küçük Andonis’in ardından, adada bu hastalıkla mücadele eden ikinci çocuk olduğunu yazan gazete, Asya bebeğin babasının Rum medyasına yaptığı açıklamalara da yer verdi.

Asya bebeğin babasının, kendilerine yardım etmeye çalışan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e nasıl teşekkür edeceğini bilmediğini söylediğini yazan gazete, Asya bebeğin babasının, oldukça çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söylediğini ekledi.

Haber, Fileleftheros’ta “Küçük Asya Dünden Bu Yana Makarios Hastanesinde- Tedavi Görmek İçin Tetkiklerin Sonuçları Bekleniyor”, Politis’te “Tedavi İçin Atina Üzerinden, Ankara’dan Makarios Hastanesine – İlk Önce Tetkikler Sonra da Küçük Asya İçin ABD’den Kıbrıs’a İlaç Gelecek”, Haravgi’de ise “Küçük Asya İçin Tünelin Ucunda Işık Var- Babası Kıbrıslı Rum Yetkililere Teşekkür Etti” başlıklarıyla yer buldu.

Anahtar Kelimeler:
Asya Bebek
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