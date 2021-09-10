Atatürk’le ilgili konu Bakanlar Kurulu’na gidiyor!

Güney Kıbrıs’ta, Eğitim Bakanlığı’nın lise ikinci sınıfların İngilizce kitabında Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın önce yırtılmasını istemesi, olayın büyümesinin ardından ise kitabın geçici olarak toplatılmasına karar vermesinin yankıları sürerken, konunun bugünkü Rum Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağı haber verildi.

Fileleftheros “Atatürk, Bakanlar Kuruluna Gidiyor- Eğitim Bakanlığında Sorumluluklar İçin Soruşturma, Başkan Konunun Ele Alınışıyla İlgili İzahat İstiyor” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Rum Eğitim Bakanlığının lise ikinci sınıfların İngilizce kitabıyla ilgili konuyu ele alınışında rahatsız olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyu bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme getireceğini yazdı.

Anastasiadis’in konuyla ilgili dünkü açıklamasında “bu konunun 21’inci yüzyılda belki de başka bir şekilde yönetilebileceğini” söylediğini kaydeden gazete, Eğitim Bakanlığının ise konuyla ilgili tutumunu savunduğunu ve bu yıl ilk kez kullanılacak kitapta “Atatürk’ten övgüyle bahseden kabul edilemez ve yersiz ifadeler bulunduğunu” ileri sürdüğünü aktardı.

Atatürk aleyhindeki eleştirilerini yineleyen Eğitim Bakanı, “Okullarda eğitim için kullanılan kitaplarda, Kemal Atatürk’ün halka fayda sağlayan saygın bir lider olarak gösterilmesinin mümkün olmadığını” iddia etti.

Yaptığı şeyin hiçbir şekilde sansür olmadığını da öne süren Eğitim Bakanlığı, söz konusu okul kitabının onaylanması ve satın alınmasıyla ilgili sorumluluğun kimde olduğu konusunda ise araştırma yapılacağını ifade etti.

Bunun yanında “sanki ikinci bir Kıbrıs devletiymiş gibi, Kuzey Kıbrıs’tan bahseden başka İngiliz kitapları bulunduğundan” da söz eden Eğitim Bakanlığı, bu gibi durumlarda gereken işlemlerin yapıldığını ve bunların iade edildiğini belirtti.

Açıklamasında “okullarında hangi kitapların kullanılacağına karar vermenin Kıbrıs devletinin hakkı, aynı zamanda hükümetin yetkisi ve sorumluluğu olduğunu” öne süren Rum Eğitim Bakanlığı “ne Türkiye Dışişleri Bakanlığının, ne de işgal altındaki topraklarda Türkiye’ye bağlı yönetimin bunda söz sahibi olamayacağı” iddiasında bulundu.

Bakanlık, sansür yapıldığına dair yorumlara ilişkin, “Sansür ve yasaklama, bir kurumun herhangi bir kitabın yayınlanması veya dağıtılmasını engellemesi veya yasaklamasıyla gerçekleşir. Kıbrıs Cumhuriyetinde sansür yoktur. Atatürk’ü veya başka şahsiyetleri öven kitaplar ülkemizde bulunabilir. Ancak bu, bu kitapların okullarda eğitim için kullanılmaları gerektiği anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Konunun büyümeye devam ettiğini çünkü politikanın haricinde bunun bir de eğitim boyutu olduğunu belirten gazete, Rum tarafındaki akademisyenlerin, eğitim bakanlığının gerek tartışmalı sayfanın kitaptan yırtılarak çıkartılması, gerekse kitabın toplatılmasıyla ilgili eylemini eleştirerek, bunun eleştirel düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmadığını öne sürdü.

Alithia gazetesi “Yalnızca AKEL ve Ekologlar Hem Fikir Değil” başlıklı haberinde ise, Rum siyasi partilerinden yalnızca AKEL ile Ekologların söz konusu kitabın toplatılması kararıyla hemfikir olmadıklarını yazdı.