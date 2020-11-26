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Baf Havalimanı’nda uçuşlar durdu

Baf Havalimanı’ndaki uçuşların durdurulduğu açıklandı.

26 Kasım 2020 Perşembe 10:54
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Baf Havalimanı’nda uçuşlar durdu

Tüm dünyada etkili olan Koronavirüs salgını sebebiyle, özellikle AB ülkelerinde uygulanan karantina önlemlerinin Güney Kıbrıs’a yolcu taşımacılığı ve turizmi de etkilediği, son iki haftalık sürede Baf Havaalanı’na hiç uçuk inmediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Koronavirüs salgını nedeniyle Baf Havaalanı’na son iki haftadır hiç yolcu uçağı inişi olmadığını, sadece özel jetler ve askeri uçakların iniş-kalkış yaptıklarını aktardı.

Haberde, bu durumun Aralık ayında, Noel ve yılbaşı kutlamaları sebebiyle değişiklik gösterebileceği vurgulandı.

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