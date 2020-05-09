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Baf Hayvanat Bahçesinde İki Beyaz Aslan Doğdu

Baf Hayvanat Bahçesi’nde iki beyaz renkte aslan dünyaya geldi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:33
258 Okunma
Baf Hayvanat Bahçesinde İki Beyaz Aslan Doğdu

Baf Hayvanat Bahçesi’nde iki beyaz renkte aslan dünyaya geldi.
Alithia ve diğer gazeteler, Baf Hayvanat Bahçesinde bulunan “Dias” ve “ İra” isimli aslanların iki beyaz yavrusu olduğunu yazdılar.
Gazete, İra isimli dişi aslanın yaklaşık bir buçuk hafta önce, biri dişi biri erkek olmak üzere iki beyaz aslan doğurduğunu ve Korona virüs salgını sebebiyle uygulamada bulunan karantina şatlarının yarattığı sessizlik ve sakinliğin aslan yavrularının sorunsuz büyümesine yol açtığını yazdı.
Haberde, şimdilik anne sütüyle beslenen yavruların durumlarının gayet iyi olduğu da vurguland.

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Gibri 2020-05-09 16:29:15

Bizde da sivrisinek ve karasinek var

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Daş 2020-05-09 17:02:15 @Gibri

Birde rumSinekleri var

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