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Baf'taki sarsıntı gizemini koruyor

Baf’ta geçen salı hissedilen yer sarsıntısının gizemini hâlâ koruduğu ifade edildi.

07 Nisan 2022 Perşembe 12:34
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Baf'taki sarsıntı gizemini koruyor
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İlk bilgilerin deprem olduğundan söz ettiğini, ancak daha sonra sarsıntının depremden kaynaklanmadığının açıklandığını yazan Alithia gazetesi, sarsıntının nedeninin hala açıklığa kavuşmadığını, ancak birçok vatandaşın sarsıntıya 20 saniye süren bir sesin de eşlik ettiğini söylediklerini iletti.

BİRÇOK VATANDAŞ, SES GELDİĞİNİ DE İDDİA ETTİ

Olayla ilgili bazı varsayımlarda bulunulduğunu ve bunlar arasında silah denemeleri veya sualtı patlamalarından söz eden varsayımlar bulunduğunu yazan gazete, öte yandan dün, sarsıntının Ağrotur üssünde konuşlanan İngiliz uçaklarının uçuşlarından kaynaklandığına dair bir haber yayımlandığını belirtti.
Sarsıntı anında, Baf’ta bir bölgenin, İngiliz askeri kuvvetlerinin NATO’yla işbirliği içinde yapacakları bir tatbikat için bağlandığını ve sarsıntıyla ilgili sorumlulukların da buna yüklendiğini yazan gazete, ancak İngiliz Üslerinin, sarsıntının İngiliz uçaklarının uçuşlarından kaynaklandığını yalanladıklarını belirtti.

Gazete, İngiliz Üslerinin, hiçbir İngiliz uçağının o gün Baf bölgesinde uçuş yapmadığı bilgisi verdiğini de kaydetti.
Güney Kıbrıs Jeolojik Araştırmalar Departmanı üst düzey jeoloji çalışanı ve sismolog Silvana Pilidu ise konuyla ilgili açıklamasında, hissedilen yer sarsıntısının, muhtemelen atmosferde gerçekleşen bir dengesizliğin toprakla etkileşimi sonucunda meydana geldiğini ifade etti.

Politis gazetesi de haberinde, sarsıntının meydana geldiği saatte, İngilizlerin Baf ile Limasol arasındaki hava sahasında tatbikat yapmakta olduklarını yazdı.

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