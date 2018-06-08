Basın ve sosyal medyanın gündemine oturdu

Güney Kıbrıs’ta bir evdeki buzdolabından fırın makarnası ve domuz salamı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan, siyasi sığınmacı statüsündeki Fas uyruklu kadının dün akşam serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.

Alithia gazetesi, sosyal yardım alana ancak son iki aydır, kendisine önerilen işe gitmediği için ödeneği kesilen Fas uyruklu kadının hırsızlık suçlamasıyla tutuklanması ve beş yaşındaki çocuğunun da çocuk bakım evine gönderilmesi konusunun, dün Güney Kıbrıs’ta gerek basın gerekse sosyal medyanın gündemine oturduğunu yazdı.

Gazete, Fas uyruklu kadının, tutukluluk süresinin bugün dolmasına karşın dün akşamdan serbest bırakılmasının beklendiğini belirtirken, kadının bekar anne konumunda olması dolayısıyla tüm sürecin yanlış yöneltildiği şüphesiyle Rum Çocuk Haklarının Korunması Komiseri Lida Kursumba tarafından da soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Kursumba konuya ilişkin açıklamasında, kadının çocuğunu tek başına büyütüyor olması sebebiyle siyasi sığınmacı statüsünün, özel uygulama gerektiren siyasi sığınmacı statüsüne çevrilmesi gerektiğini belirterek, soruşturma başlattığını vurguladı.