Başkanlık seçim anketi

Alithia gazetesi “CMRC” şirketinin, 18-19 Temmuz tarihlerinde, 850 kişiyle telefonla yapılan anketin sonuçlarına yer verdi.

Habere göre gelecek hafta seçim olması durumunda başkan olarak kimi seçerdiniz sorusuna karşılık, yüzde 27.7 Nikos Hristodulidis; yüzde 17.7 Averof Neofitu, yüzde 15.5 Andreas Mavroyannis, yüzde 2.5 Ahilleas Dimitriadis; yüzde 2.7 Hristos Hristu; yüzde 0.8 Yorgos Kolokasidis; yüzde 0.6 Konstantinos Hristofidis; yüzde 0.7 Marios İliadis yanıtını verirken diğer yanıtlar ise “yüzde 0.7 diğer adaylar, yüzde 12.9 karar vermedim, yüzde 18.2 ise bilmiyorum/yanıt vermiyorum” şeklinde yer aldı.

Gazete, Hristodulidis’in bir ay önce, aynı şirketin anketine göre yüzde 34.6 oy aldığına da dikkati çekti.