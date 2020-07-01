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Beş ayda 529 milyon euro açık

Güney Kıbrıs’ta, Ocak-Mayıs döneminde kamu maliyesinde 529 milyon Euro açık ortaya çıktığı haber verildi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:50
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Beş ayda 529 milyon euro açık

Güney Kıbrıs’ta, Ocak-Mayıs döneminde kamu maliyesinde 529 milyon Euro açık ortaya çıktığı haber verildi.

Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Dairesi tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak, geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise kamu maliyesinin 201,3 milyon artıda olduğunu yazdı.

Beş aylık dönemde gelirlerin yüzde 12,2 azalarak 2 milyar 993 milyon Euro’yla sınırlı kaldığını kaydeden gazete, giderlerin ise yüzde 10,3 artarak, 3 milyar 462 milyon Euro’ya yükseldiğini ekledi.

Son Güncelleme: 01.07.2020 15:59
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısRum İstatistik Dairesi
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