“BİR SONRAKİ ADIM İSTİSNASIZ DOLAŞIMI YASAKLAMAK OLACAK”

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak “Yeni önlemlerde kötüye kullanım veya itaatsizlik varsa, bir sonraki adım istisnasız dolaşımı yasaklamak olacaktır.” dedi.

İşte Rum liderin mesajı:

“Bugün salgının sonucu olarak iki insanımızı daha kaybettik. Tedbirlere tam olarak uyulmazsa, bütünün sonuçlarının asimetrik olacağını hepimiz anlamalıyız. Bu savaşı kazanmak için evlerinizde, barınaklarda kalın. İçişleri Bakanı ile İnovasyon Devlet Sekreteri’nin açıklamalarını yanlış yorumlamaya çalışıldığında bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Yeni önlemlerde kötüye kullanım veya itaatsizlik varsa, bir sonraki adım istisnasız dolaşımı yasaklamak olacaktır.”