Çelebis: Anastasiadis’in ne demek istediğini anlamıyorum

AKEL Kıbrıs Bürosu şefi Tumazos Çelebis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “desantralize federasyon” önerisiyle tam olarak neyi kastettiğinin anlaşılamadığını, Anastasiadis’in bu önerisiyle, Kıbrıslı Türklerin tek olumlu oy unsuru ve devletin işlevsizleşmesinin aşılmasını ilişkilendirmesinin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Haravgi gazetesinde yer alan söyleşisinde Çelebis özetle, desantralize federasyonun merkezi hükümetin yetkileriyle alakalı olduğunu, etkin katılımla bir alakasının bulunmadığını belirterek, desantralizasyonun da bir noktaya kadar mümkün olabileceğini, bu noktanın aşılması durumunda konfederal bir yapı veya tamamen iki ayrı devletin ortaya çıkacağını savundu.

Çelebis, merkezi hükümette hangi yetkiler kalırsa kalsın, Kıbrıslı Türklerin etkin katılımının yine mevcut olacağını belirterek, bu yüzden Anastasiadis’in bu öneriyle Kıbrıslı Türklerin tek olumlu oyunu ve devletin işlevsiz hale gelmesini aşmaya çalıştığı şeklindeki söyleminin gerçekleri yansıtamayacağını vurguladı.

Durum böyleyken Anastasiadis’in neden böyle bir söylemde bulunduğunu anlamadığını belirten Çelebis, Anastasiadis’in bu şekilde düşünmesi durumunda referans şartlarında da uzlaşıya varılamayacağına inandığını belirtti.

Anastasiadis’in, merkezi organlarda bile Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve etkin katılımından kaçma girişiminde bulunduğu izlenimini verdiğini ifade eden Çelebis, Kıbrıs sorununa müdahil tarafların ve özellikle de Anastasiadis’in, çözüm şekli olarak federasyon mu yoksa bölünme mi istediklerini net şekilde ifade etmeleri gerektiğini vurguladı.

Çelebis, Kıbrıs Rum tarafının federal çözüm isteğini açıkça dile getirmeme nedenlerini de sorgulayarak müzakere grubu üyeliğinden ayrılmasının sebebinin de, Anastasiadis’le aynı hedefi paylaşmadıkları inancı olduğunu sözlerine ekledi.

(TAK)