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Ceset değil beton blok bulundu

16 Mayıs 2019 Perşembe 11:35
Ceset değil beton blok bulundu
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Seri katil Medaksas’ın kurbanlarının arandığı Kırmızı Göl’de sonuç alınamadı

Güney Kıbrıs’ta işlenen seri cinayet olayı kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kırmızı Göl’de yapılan aramalarda bir beton bloğa daha rastlandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, soruşturmada görev yapan dalgıcın, yeniden göle daldığını, fakat beton blok dışında herhangi bir şey bulamadığını yazdı.

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Gazete, beton bloğun incelenmek üzere gölden çıkarıldığını kaydetti.

Haberde, robot kamerada, teknik bir arıza meydana geldiği, bu nedenle de arama çalışmalarının dalgıçlar vasıtasıyla devam ettiği belirtilirken, Sonar cihazı ile İspanyol kullanıcısının da, görevlerini tamamladıkları için Salı günü, adadan ayrıldığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
CesetSeri Katil
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