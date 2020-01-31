Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

‘Çin’deki Kıbrıslılarla sürekli iletişim halindeler’

100 Kıbrıslının bulunduğu, bununla birlikte ülkedeki Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinin ise Kıbrıslılarla sürekli iletişim halinde olduğu belirtildi.

31 Ocak 2020 Cuma 16:07
‘Çin’deki Kıbrıslılarla sürekli iletişim halindeler’

Çin Halk Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerinde şu anda 100 Kıbrıslının bulunduğu, bununla birlikte ülkedeki Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinin ise Kıbrıslılarla sürekli iletişim halinde olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerinde 100 Kıbrıslının bulunduğunu, bunlardan 4’ünün ise virüsün yaygın olduğu Wuhan şehrinde yaşadığını ancak Çin yeni yılı nedeniyle bu kişilerin daha önceden başka bölgelere geçtiğini yazdı.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dimitris Samuil, Çin yetkililer tarafından bölgenin zaten karantinaya alındığını, bahse konu kişilerin bölgeye dönmeye niyetinin bulunmadığını ifade etti.

Samuil, Çin’deki Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinin, oradaki Kıbrıslılarla sürekli iletişim halinde olmakla birlikte sağlık durumlarının ise iyi olduğunu söyledi.

Samuil, Çin’de bulunan 100 Kıbrıslıdan 50’sinin daimi olarak ikamet ettiğini, diğer 50’sinin ise geçici ziyaretçi olduğunu belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, ilgili birimlerin yanı sıra havalimanları ve limanlarla da sürekli iletişim halinde olduğunu ve tüm yeni bilgileri değerlendirdiğini belirten Samuil, Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nin günlük olarak kendilerine bilgi verdiğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsü konusunda alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapan Rum Sağlık Hizmetleri Dairesi Basın Sözcüsü Haralambos Harilaos, şüpheli bir vaka olması durumunda sağlık merkezlerinin ve hastanelerin nasıl faaliyet göstereceği konusunda eylem planına sahip olduklarını belirtti.

Harilaos karantina bölümlerine ve gerekli önleyici donanıma sahip olduklarını belirterek genel hatlarıyla, herhangi bir duruma karşı hazırlıklı olduklarını da söyledi.

Anahtar Kelimeler:
ÇinKıbrısHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta bir şirketten 92 milyon dolar çaldılar
Güney Kıbrıs'ta bir şirketten 92 milyon dolar çaldılar
Anastasiadis, AKEL Genel Sekreteri ile görüştü
Anastasiadis, AKEL Genel Sekreteri ile görüştü
UNFICYP’in görev süresi altı ay daha uzatıldı
UNFICYP’in görev süresi altı ay daha uzatıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim