Cinsel içerikli suçlar tırmanışa geçti

Güney Kıbrıs’ta pedofili ve benzeri suçlarda gözle görülür bir artış yaşandığı, Rum polisine yapılan şikayet başvurularının bu yılın sadece ilk iki ayında 27’ye ulaştığı bildirildi.

Alithia gazetesi manşetten verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta pedofili, cinsel istismar vs gibi cinsel içerikli suçlarda 2018 yılında rekora doğru gidildiğini yazdı.

Haberde, 2013 yılında bu tip suçların sayısının 37 olarak kayda geçtiği, sonraki yıllarda ise 2014 yılında 56, 2015 yılında 66, 2016 yılında 77, 2017 yılında ise 96 rakamına ulaşıldığı belirtilirken, 2018 yılının ilk iki ayında ise bu rakamın 27 olduğu vurgulandı.

Gazete, bu tür suçların çoğunlukla şikayet edilmemesinden ötürü gerçekte yaşanan vaka sayısının çok daha fazla olduğuna inanıldığını da belirtti.