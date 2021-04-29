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Cumhurbaşkanı Tatar’ın Sunduğu 6 Maddelik Öneriye Rum Kesiminden Tepki

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan duyduklarından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı.

29 Nisan 2021 Perşembe 10:20
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Cumhurbaşkanı Tatar’ın Sunduğu 6 Maddelik Öneriye Rum Kesiminden Tepki

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’deki gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve tüm taraflara sunduğu 6 maddelik öneriye Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten tepki geldi.

Rum haber kaynaklarına göre, bu akşamki toplantının tamamlanmasının ardından BM Genel Sekreteri'nin verdiği yemeğe katılacağı otele gelişinde yaptığı açıklamada Tatar'dan duyduklarından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının tezlerine yazılı yanıt vereceklerini de belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisErsin Tatar
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