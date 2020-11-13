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Derinya barikatında yapılacak yürüyüş iptal edildi

Derinya barikatında 15 Kasım Pazar günü yapılacak olan yürüyüş iptal edildi.

13 Kasım 2020 Cuma 15:50
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Derinya barikatında yapılacak yürüyüş iptal edildi

Fileleftheros gazetesi, sözde “Maraş Belediyesinin” önümüzdeki Pazar günü Derinya barikatında gerçekleştireceği barışçıl yürüyüşün, Koronavirüs pandemisi yüzünden iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, belediyenin yürüyüşün gerçekleştirilmesine dair tüm faaliyetlerine rağmen, pandeminin ciddiyetinden ötürü gerekli iznin alınamadığı ve Pazar günü öğlen saat 13.00’te yapılması beklenen yürüyüşün iptal edildiği belirtildi.

SÖZDE “MARAŞ BELEDİYE BAŞKANININ” AÇIKLAMASI

Haravgi gazetesi ise haberinde, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos İoannu ile belediye heyetinin, dünkü görüşmelerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten “Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki yasadışı faaliyetlerinin sona ermesi için, BM Genel Sekreteri, AB ve uluslararası unsura yönelik daha yoğun baskıda bulunmasını istediklerini” yazdı.

İoannu, gazeteye yaptığı açıklamada, Maraş’taki mülkler konusunu ele almaları için Rum Başsavcısından hemen görüşme talep ettiklerini, çünkü Kıbrıslı Türk yetkililerin yasal sakinlerin kente geri dönüşlerine ilişkin açıklamalarının ardından, Maraş kökenli Rumlar arasında bölünme meydana geldiğini ekledi.

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