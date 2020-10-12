Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak

"Derinya Barikatında yaşanan vandallığı yapanlar derhal bulunup yakalanmalı"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu yaptığı açıklamada Derinya Barikatı’nda dün yaşanan vandallığı yapanların polis tarafından derhal bulunup yakalanmaları gerektiğini kaydetti.

12 Ekim 2020 Pazartesi 13:28
1177 Okunma
"Derinya Barikatında yaşanan vandallığı yapanlar derhal bulunup yakalanmalı"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Astra radyosuna yaptığı açıklamada Derinya barikatında dün yaşanan vandallığı yapanların polis tarafından tespitinin kolay olduğunu ve derhal bulunup yakalanmaları gerektiğini kaydetti.

Derinya Barikatı’nda yaşananlar hakkında Andros Kiprianu, bu tür tavırların Kıbrıs’ta yıkıma yol açan tavırlar olduğunu ve kimilerinin hala daha akıllanmadığını vurguladı.

Kiprianu, Yunanistan’da mahkemenin Hrisi Avgi’yi mahkum eden kararından sonra bu örgütün Kıbrıs’taki yan kollarıyla ilgili olarak Başsavcılığın nasıl tepki göstereceğini AKEL’in görmeyi beklediğini söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu bundan 7 yıl önce AKEL’in Başsavcılığa yaptığı başvuruyu ve o dönemden bugüne hiçbir şeyin yapılmadığını hatırlatarak, söz konusu ekstremistlerin bazı siyasal partilerden ve Başpiskopos’tan destek bulduklarına da işaret etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Derinya’da yaşananlar kabul edilemez”
Anastasiadis: “Derinya’da yaşananlar kabul edilemez”
KKTC Cumhurbaşkanı seçimi Rum basınında: “Anahtar Erhürman’ın elinde”
KKTC Cumhurbaşkanı seçimi Rum basınında: “Anahtar Erhürman’ın elinde”
Güneyde bugün de vaka sayısında ciddi artış
Güneyde bugün de vaka sayısında ciddi artış
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim