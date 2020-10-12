"Derinya Barikatında yaşanan vandallığı yapanlar derhal bulunup yakalanmalı"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Astra radyosuna yaptığı açıklamada Derinya barikatında dün yaşanan vandallığı yapanların polis tarafından tespitinin kolay olduğunu ve derhal bulunup yakalanmaları gerektiğini kaydetti.

Derinya Barikatı’nda yaşananlar hakkında Andros Kiprianu, bu tür tavırların Kıbrıs’ta yıkıma yol açan tavırlar olduğunu ve kimilerinin hala daha akıllanmadığını vurguladı.

Kiprianu, Yunanistan’da mahkemenin Hrisi Avgi’yi mahkum eden kararından sonra bu örgütün Kıbrıs’taki yan kollarıyla ilgili olarak Başsavcılığın nasıl tepki göstereceğini AKEL’in görmeyi beklediğini söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu bundan 7 yıl önce AKEL’in Başsavcılığa yaptığı başvuruyu ve o dönemden bugüne hiçbir şeyin yapılmadığını hatırlatarak, söz konusu ekstremistlerin bazı siyasal partilerden ve Başpiskopos’tan destek bulduklarına da işaret etti.