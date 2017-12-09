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Diğer başkan adaylarından önde gidiyor

Yeni ankete göre gelen ay yapılacak olan Başkanlık seçiminde, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in diğer adaylardan önde olduğu bildirildi.

09 Aralık 2017 Cumartesi 16:28
Diğer başkan adaylarından önde gidiyor
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Güney Kıbrıs’ta yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, gelen ay yapılacak olan Başkanlık seçiminde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in diğer adaylardan önde olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, “CMRC Cypronetwork” adlı şirketin Antenna kanalı hesabına, 23 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında, bin 20 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, seçimin ilk turunda, Anastasiadis’in yüzde 29,1, DİKO’nun başkan adayı Nikolas Papadopulos’un yüzde 21,1, AKEL destekli bağımsız başkan adayı Stavros Malas’ın yüzde 18,7, Vatandaşlar İttifakı başkan adayı Yorgos Lillikas’ın yüzde 4,1, ELAM başkan adayı Hristos Hristu’nun yüzde 3,7, Değerli Kağıt Sahipleri Birliği'nin Başkanı Fivos Mavrovuniotis’in ise yüzde 0,9 oranında oy alacağını yazdı.

Gazete, aynı şirketin bir önceki anketinin, Anastasiadis’in yüzde 26,3 oranında, Papadopulos’un yüzde 19,7 oranında, Malas’ın da yüzde 18,7 oranında oy alacağını gösterdiğini anımsattı.

Haberde, seçimin ikinci tura kalmasının muhtemel olduğu ve ikinci turda, Anastasiadis ile Papadopulos’un “kıran kırana” yarışacağı ifade edildi.

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