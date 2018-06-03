Doğu Akdeniz’de ortak devriye ve Girit’in doğusunda radar

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in son üçlü ittifak zirvesi sonrasında, ittifak içerisindeki savunma işbirliğinin tatbikatlarla kalmayıp operasyonlar düzeyinde de derinleştirilmesine karar verildiği bildirildi.

Bu çerçevede Yunan ve İsrail savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’de ortak devriyeleri için teknik düzeyde anlaşma imzalandığı, ittifak taraflarının siyasi iradesi ile de Girit adası açıklarına uzun menzilli bir de radar yerleştirileceği haber verildi.

Haftalık Kathimerini Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih’in Akdeniz’e doğru yola çıktığını hatırlatarak üçlü ittifak üyelerinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki inisiyatiflerini izlemekle yetinmeyeceğini belirttiği haberini “Kıbrıs-Yunanistan-İsrail Gayrı Resmî İşbirliği” başlığı altında detaylandırdı.

Habere göre, İsrail ile Yunanistan arasında yapılan, savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’de devriye gezmesi anlaşmasına İsrail korvet, Yunanistan ise firkateynle katkı koyacak. Yunan firkateyni, halihazırda BM’nin Lübnan karasularında görev yapan UNIFIL misyonuna tahsis ettiği firkateyn olacak. Yunan ve İsrail kuvvetlerinin yapacağı ortak eğitimlerin bir bölümünün, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge’yi” (MEB) de kapsayacağı kaydedildi.

Bölgede, menfaati bulunan büyük güçlerin donanma birimlerinin halen devriye gezdiği, keza son iki ayda Rum limanlarına, uçak gemileri, helikopter gemileri, amfibi çıkarma gemileri, v.b. yanaştığı belirtilen haberde, enerji ile ilgili projeler, Suriye’nin çok yakın olması ve Rus filosunun Akdeniz’in o bölgesinde faaliyet göstermesi nedeniyle gerilimin düşük düzeyde tutulması üzerine odaklanıldığı belirtildi.

Haberde Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nin Mısır Deniz Kuvvetleri ile de sıkı işbirliği içerisinde olduğu, en azından her yıl Afrika ile Girit-Kerpe ve Rodos ekseni arasında orta ölçekte ortak tatbikat icra ettikleri hatırlatıldı.

Gazete Girit’ten Kıbrıs’a, oradan da İsrail sahillerine kadar ortak bir savunma sahası oluşturulması fikrinin yeni olmadığını ancak enerji kaynaklarının bulunması, uluslararasında bu kaynakların değerlendirilmesi yönündeki baskısı ve Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in siyasi iradesinin bu fikirle ilgili bazı gelişmeleri hızlandığını belirtti, özetle şunları yazdı:

“Bu gelişmelerden biri de, Girit-Zakro’dan başlayıp Tel Aviv’e kadar uzanan batı deniz havzasının yeterli gözetimi için İsrail’in teknolojik açıdan aktif katılımı ile Girit’in doğusuna bir radar kurulması ve işletilmesidir. Radar’ın menzili çok yüksek addediliyor. Ortak hava tatbikatları ile bu alanın operasyonel işlevselliği sınandı. Doğu Akdeniz’de ortak devriyelere başlanması Yunanistan-İsrail savunma işbirliğine yeni bir boyut ekleyecek.”