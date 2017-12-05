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East Med için imzalar atılıyor

Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, yeni yılın ilk ayında İsrail ve Ürdün ile üçlü görüşmeler yapacağı bildirildi.

05 Aralık 2017 Salı 12:43
East Med için imzalar atılıyor
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Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü görüşme 8 Ocak’ta Lefkoşa’da yapılacak.

Rum Yönetimi’nin, üçlü görüşme dolayısıyla İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun 
Güney Kıbrıs’a gidecek olmasına ve Güney Kıbrıs ile İsrail arasında imzalanacak ikili anlaşmalara büyük önem verdiği kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ın bir hafta sonra, 16 Ocak tarihinde Yunanistan ve Ürdün ile üçlü görüşme yapacağını kaydeden gazete, bu kez de Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın adaya geleceğini yazdı. 

Gazete, Rum Hükümeti’nin, Ürdün ile yapılacak görüşmelerde önemli anlaşmalara imza atılması arzusu içerisinde olduğunu kaydetti.

Üçlü görüşmelerin gündeminde enerji konularının bulunacağını kaydeden gazete, bu görüşmeler öncesinde Rum Dışişleri Bakanı Genel Müdürü Aleksandros Zinon’un Atina’ya giderek, Yunan mevkidaşıyla temaslarda bulunduğunu belirtti.

EAST MED İÇİN İMZALAR ATILIYOR

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, bir başka haberinde, Doğu Akdeniz’deki doğalgazın denizaltı boru hattıyla Avrupa’ya taşınmasının planlandığı  East Med projesi için imzaların bugün atılacağını yazdı. 

Habere göre, projede yer alan Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve İsrail’in Enerji Bakanları bugün Lefkoşa’da bir araya gelerek, projenin hayata geçirilmesine yönelik dört ülkenin taahhütlerini dile getirdiği anlaşmayı imzalayacak. 

PARTİLERDEN EAST MED YORUMLARI

Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlık adaylarının dünkü açıklamalarında East Med projesi için imzalanacak işbirliği memorandumunu yorumladıklarını yazdı. 

Habere göre, hükümet kanadı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başarılarına işaret ederken, diğer adaylar hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

ENI SONDAJ İÇİN SON İZNİNİ DE ALDI 

Gazete haberinde, Rum Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Nikos Kuyalis’in, İtalyan enerji şirketi ENI’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde 6’ncı parseldeki “Kalipso” adlı hedefte ilk sondajını yapması için alması gereken son izne onay verdiğini yazdı.

Haberde, Saipem 12000 sondaj gemisinin Noel dönemi içerisinde bölgeye gelerek çalışmalara başlamasının beklendiği de kaydedildi.

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