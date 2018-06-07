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EDEK ile ELAM arasında ödenek tartışması

EDEK partisinin, Avrupa Birliği’nin Kuzey Kıbrıs’a yönelik finansmanının sonlandırılması gerektiğini iddia ettiği belirtildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 12:59
EDEK ile ELAM arasında ödenek tartışması

Rum tarafındaki EDEK partisinin, Avrupa Birliği’nin Kuzey Kıbrıs’a yönelik finansmanının sonlandırılması gerektiğini iddia ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Kuzey Kıbrıs’ın finanse edilmesinin, çözüme ulaşılmasına yardımcı olmadığını ve çözüm perspektifini uzaklaştırdığının anlaşılması gerektiği iddiasında bulunan EDEK, “Bu paraların bir kısmının, Türklerin 1974 yılında gerçekleştirdikleri suçların örtbas edilmesi için kullanıldığı ortaya çıktığı andan itibaren, finansmanın durdurulmasının zorunlu hale geldiğini” ileri sürdü.

Haberinin devamında EDEK’in açıklamasının ise Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’ın tepkisi çektiğini kaydeden gazete, ELAM’ın, EDEK’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinin, diğer beş Rum AP milletvekilliyle birlikte, “Özgürlükler ve Uluslar Avrupası’nın (ENF)”, 17 Nisan 2018 tarihli değişiklik önerisini reddettiğini belirtti.

Bu değişiklik önerisinin, Türkiye’nin AB’ye girişine ilişkin müzakerelere kesin bir son verilmesi ile Türkiye’yle ilgili katılım öncesi ödeneklerinin kesin anlamda askıya alınmasını öngördüğünü anımsatan ELAM, EDEK’in eylemlerde de bulunmasını umduğunu, çünkü içi boş beyanların yalnızca iyi niyetle dinleyen kulakları memnun ettiğini ekledi.

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