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Emili Yoliti Olaylı Şekilde İstifa Etti

 Güney Kıbrıs’ta Adalet Bakanı Emili Yoliti’nin dün, görevinden olaylı şekilde istifa ettiği bildirildi.

18 Haziran 2021 Cuma 11:41
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Emili Yoliti Olaylı Şekilde İstifa Etti

Rum gazetelerinin tümünde manşet olan haberlere göre Yoliti’nin istifası, aleyhindeki “hükümete yakışmadığı” eleştirisinin ardından geldi. Yoliti, yazılı istifasında sert ifadeler kullanarak, bizzat Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kendisine yapılan bu eleştirileri kabul etmediğini kaydetti.

Fileleftheros gazetesi “Yoliti’nin Olaylı Ayrılığı… İstifa Etti ve Anastasiadis’i Topa Tutarak Bakanlıktan Ayrıldı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Yoliti’nin dün saat 13.00 sularında Anastasiadis ile temasa geçerek kendisi hakkındaki “Hükümetin zayıf halkası” söylemlerini resmileştirmesini talep ettiğini; Anastasiadis’in de Yoliti’ye, gerek Başkan’ın yakın aile ortamıyla ilişkileri, gerekse sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle Hükümet’in ve kendisinin imajını zedelediğini söylediğini yazdı.

Gazete, Yoliti’nin Anastasiadis’in bu yanıtına çok sinirlendiğini ve telefonu kapatır kapatmaz istifa dilekçesini imzalayıp kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Yoliti’nin hükümetin imajını zedelediği söyleminin daha derinde sebepleri bulunduğuna işaret eden gazete, DİSİ içerisinde de bir süre önce Yoliti için aynı şeyin ifade edildiğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak Yoliti’nin Meclis’e ilişkin konulardaki iş birliğinin de yeterli olmadığını ve bardağı taşıran son damlanın, Yoliti’nin seçim öncesi dönemdeki tavrı olduğunu kaydetti.

Haberde, Anastasiadis’in Yoliti’nin istifasını kabul ederek Yoliti’ye teşekkürlerini sunduğu ve Adalet Bakanlığı görevini, yeni kabine kurulana kadar Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in yürüteceğini açıkladığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Kovulmadan İstifa Etti” başlıklı haberinde, Yoliti’nin tavrından rahatsız olan Anastasiadis’in, istifa dilekçesini hemen kabul ettiğini ve Yoliti’nin istifa dilekçesinde, bakan olarak atanmasıyla ilgili bir teşekkür bile etmediğini yazdı.

Gazete, Yoliti’nin, bakan olarak atanmasının Hükümet’in imajını değil kendi imajını zedelediğini; ayrıca bundan böyle kabineye ilişkin hiçbir pozisyonda yer almak istemediğini söylediğini kaydetti.

Haberde, bazı bilgilere göre Yoliti’nin yankı uyandıran istifasının arkasında yeni kabinede kendisine yer verilmeyecek oluşunu bilmesinin yattığı ve bundan dolayı sansasyonel şekilde istifa etmeyi seçtiği ifade edildi.

Haber, Haravgi gazetesinde “Her Şey İmaj İçin! Anastasiadis-Yoliti’den Karşılıklı Suçlamalar”, Politis gazetesinde de “Emili’nin Ateş Gibi Yakan İstifası” başlıklarıyla yansıtıldı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısAdalet BakanıEmili Yoliti
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