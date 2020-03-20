Emniyet Müdürlüğü’nde yeni vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs Polis sözcüsü Andreas Christou, Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü’ndeki bir polis memurunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını doğruladı. Christou, “Maalesef, karargahta görev yapan bir polis memuru virüsü taşıyor” dedi.



Yapılan bilgilendirmenin ardından, polis şefi Kypros Michaelides, Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma alanını temizlemek için gerekli tüm önlemlerin alınması için talimatlar verildiğini de sözlerine ekledi.



Christou, “İrtibat takibi devam ediyor ve 14 günlük izolasyon için talimatlar verilecek. Memurlarımız her zaman cephede ve bu nedenle pozitif bir vaka olması kaçınılmazdı” diyerek, yeni bir vaka mı yoksa daha önce teyit edilmiş fakat şimdi açıklanan bir vaka mı olduğunun henüz belli olmadığını ifade etti.



Kıbrıs Haber Ajansı'na (CNA) göre, polis memuru teyit edilmiş bir vaka ile temasa geçti ve kendisinin de virüsü taşıdığı haberdar edildikten sonra, memurun kendi kendini tecrit ettiğini belirtti.