Erdoğan için iş bıraktılar!

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclis Başkanı Antina Dimitriu ve meclis çalışanlarının dün sabah beş dakikalık iş bırakma eylemiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretini protesto ettiklerini yazdı.

Habere göre, Dimitriu eylemde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yeni oldubittiler yaratma çabaları karşısında birlik olunması gerektiğini belirterek, “hepimiz hep birlikte Maraş’ız” mesajını verdi.

Gazete bir diğer haberinde ise, dün sözde “Maraş Belediyesi” tarafından Derinya’daki “Maraş Belediyesi Kültür Merkezi” binasında bir etkinlik düzenlendiğini, etkinliğe Kıbrıslı Türklerin de katıldıklarını yazdı.

Habere göre etkinlikte konuşan sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’a yönelik eylemlerine dair bilindik tezlerini yinelerken Maraş’ın “yasal sahiplerine Kıbrıs Türk idaresi altında evlerine geri dönme yönünde yapılacak bir çağrının, kendilerini büyük ikilemlerle karşı karşıya bırakacağını” kaydetti.

Gazete, söz konusu etkinlikte DEV-İŞ adına eski başkanlardan Ali Gülle ve Bu Memleket Bizim Platformu temsilcisi Şener Elcil’in de birer konuşma yaptıklarını belirtti.

Gülle konuşmasında, “bir Maraş’lı olarak bugünkü durumdan ötürü hiç mutlu olmadığını” ifade ederken “1974’te birinci ve ikinci Barış Harekatı arasındaki dönemde, asker olduğu halde, aralarında eşinin de bulunduğu Kıbrıslı Türklere ekmek ve su veren Maraş Belediye Başkanı Yoannu’ya teşekkürlerini dile getirdi”.

Elcil ise konuşmasında özetle, tüm göçmenlerin evlerine dönmeleri ve Kıbrıs’ta barış ve özgürlüğün olmasını arzuladıklarını belirterek tüm Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların bunun için ortak mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.