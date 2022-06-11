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Erdoğan’a Güney Kıbrıs ve Yunan Dışişleri Bakanlıklarından yanıt

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta içinde Yunanistan için sarf ettiği sözlere, Güney Kıbrıs ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıklarından yanıt geldiği bildirildi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 13:23
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Erdoğan’a Güney Kıbrıs ve Yunan Dışişleri Bakanlıklarından yanıt
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Fileleftheros gazetesi, “Yangına Körükle Gitmiyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ile birlikte hareket ettiğini ve Erdoğan’ın hezeyan örneği gösterdiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, kendilerinin Türkiye’nin seçtiği bu yolda değil, uluslararası hukuk ve ülkeler arası ilişkilerin olması gerektiği seyirde ilerleyeceklerini kaydederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği mektupta, kaybolan güvenin nasıl yeniden kazanılabileceği ve iyi bir ortamın nasıl yaratılabileceğine dair yöntemler sunduğunu belirtti.

Erdoğan’ın söylemlerinin ters istikamette olduğunu savunan Dimitriu, soğukkanlı olmak gerektiğini, çünkü bu söylemlerin maksatlı olduğunu öne sürdü.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ise, ülkesinin Türkiye ile gerginlik ortamını besleyecek herhangi bir eylemde bulunmasının söz konusu olmadığını ve Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinden de öğrendikleri üzere, revizyonizmin hiçbir yere götürmediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Dendias da, Dimitriu gibi soğukkanlılık vurgusu yaparak, sorunların uluslararası hukuk, deniz hukuku ve ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması önceliğiyle çözülmesi gerekliliğinin altını çizdi.

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