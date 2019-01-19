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Eşcinsel çifte çocuk satışı...

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:48
Eşcinsel çifte çocuk satışı...

Filipin uyruklu bir kadının, kendisinin olmayan bir buçuk yaşındaki yine Filipin uyruklu bir çocuğu Güney Kıbrıs’a getirerek, biri Kıbrıslı Rum diğeri Türkiye uyruklu olduğu iddia edilen eşcinsel evli çifte vermesi skandalı Güney Kıbrıs’ta gündem oldu.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum yetkili makamlarının aldıkları bir ihbar sonrasında 16 Ocak 2019 tarihinde başlattıkları soruşturma sonrasında ortaya çıkan olayda, Filipinli bir kadının, yine Filipinli başka bir kadının Filipin’de doğan çocuğunu sahte evraklarla Güney Kıbrıs’a getirdiği ve eşcinsel bir çifte yasal olmayan şekilde verdiğinin tespit edildiğini yazdılar.

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Gazete, Rum polisi tarafından tutuklanan Filipinli kadının, arkadaşının çocuğunu Filipinlerden alarak, kendisini anne ve eşcinsel çiften Kıbrıslı Rum şahsı da baba olarak gösteren sahte evraklarla Güney Kıbrıs’a getirdiğini itiraf ettiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Rum ve Türk eşcinsel çiftin, 2015 yılında Yeni Zelanda’da evlendiklerini ve Filipinli kadından çocuğu aldıktan sonra tatile gittiklerinin anlaşıldığını iddia eden gazete, çiftin Türkiye’de bulunduğundan şüphe edildiğini savundu.

Habere göre, eşcinsel çift ve çocuk, Rum polisi tarafından aranırken dün mahkemeye çıkarılan Filipinli kadın hakkında sekiz gün tutukluluk kararı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısHaberEşcinsel çiftçocuk Satışı
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