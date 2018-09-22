ExxonMobil: Ne yapacağımızı biliyoruz

Fileleftheros gazetesi, bu açıklamaların, ExxonMobil, Yunanistan, Ηazar bölgeleri sorumlusu Başkan Yardımcısı Tristan Aspray tarafından yapıldığını yazdı.

Habere göre Londra’da gerçekleştirilen Güney Kıbrıs ile ilgili yatırım forumu sırasında Rum Haber Ajansı (KİPE) temsilcisinin Türkiye’nin “tehditlerine” ilişkin sorusu üzerine Aspray, ExxonMobil şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 10.parseli talep ederken, Kıbrıs’taki ve Doğu Akdeniz bölgesindeki durumu çok iyi bildiğini ifade etti.

Aspray, bölgedeki jeopolitik durumun özelliklerini en baştan itibaren bildiklerini, konunun çözümünün hükümetleri ilgilendirdiğini belirtirken “Kıbrıs’ta bulunmaktan memnun olduklarını” söyledi.

Aspray, şirketin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesindeki 10. parselde, ilk iki araştırma sondajı yapmak için hazırlıklarda son aşamada bulunduğunu belirtti.

Aspray, bu konuda geçen yıl yine kendisinin açıkladığı zaman takvimine uyulacağını, sondajların, yılın son üç ayı içerisinde başlayacağını ve yılın değişmesiyle birlikte devam edeceğini ifade etti.

Gazete forumun, Yatırımların İleriye Götürülmesi Örgütü tarafından, Londra’daki Bloomberg’in yeni merkezinde organize edildiğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de foruma katıldığını ayrıca Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in de bu çerçevede ExxonMobil yetkilileriyle toplantı yaptığını yazdı.

Habere göre Lakkotripis, sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki şirketlerin faaliyetlerine ve Mısır ile imzalanan denizaltı boru hattı anlaşmasından söz etti.

Haravgi gazetesine göre ExxonMobil Başkan Yardımcısı Tristan Aspray açıklamasında, şirket olarak, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki özellikleri çok iyi bildiklerini ifade etti.