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Flamingolar Kıbrıs’a geldi

Her yıl Kasım ayında daha sıcak iklim ve yiyecek bulmak için Kıbrıs’a göç eden Flaminoların ilk partisi Larnaka Tuz Gölüne ulaştı. Önümüzdeki günlerde sayının artması bekleniyor.

25 Kasım 2020 Çarşamba 13:58
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Flamingolar Kıbrıs’a geldi

Her yıl Kasım ayında daha sıcak iklim ve yiyecek bulmak için Kıbrıs’a göç eden Flaminoların ilk partisi Larnaka Tuz Gölüne ulaştı. Önümüzdeki günlerde sayının artması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Larnaka Tuz Gölü’nde Flamingo ölümleri yaşanmış yapılan otopsi sonucu kuşların kurşun zehirlenmesinden öldüğünü ortaya çıkmıştı. Yapılan araştırmalarda bölgede bulunan ve 15 yıl önce kapatılan atış alanından göle sızan saçmalar bulunmuştu.

Flamingolar Larnaka Tuz Gölü’nde Mağusa Gülseren Göleti ve Akrotiri sulak alanlarında görülüyor.

Kaynak: Cyprus Mail

Çeviri ve düzeltme: Ziya NASIFOĞLU

Son Güncelleme: 25.11.2020 15:00
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