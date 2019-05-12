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“Fransız Total MEB’deki Beş Parsele Giriyor”

12 Mayıs 2019 Pazar 16:15
“Fransız Total MEB’deki Beş Parsele Giriyor”
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 Rum hükümetinin, tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisindeki var olduğu ileri sürülen Türk meydan okumalarına yanıt-hareketi olarak, MEB’inin statüsünü güçlendiren bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

Yakın zamanda açıklanacak anlaşmanın, 7’nci parselin yüzde 50’lik bir oranla Total-Eni şirketlerine devredilmesini içerdiğini yazan Kathimerini gazetesi, anlaşmanın aynı zamanda Fransız Total şirketinin, Eni şirketine verilen 8’inci parsel ile Eni-Kogas şirketler grubuna verilen 2, 3 ve 9’uncu parsellere katılımını içerdiğini de haber verdi.

Gazete, “Fransız Total MEB’e Demir Atıyor” başlığıyla iç sayfadan da yer verdiği haberinde, konuyla ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki hafta yapılmasının beklendiğini belirtti.

“Elde ettiği bilgilere göre”, Rum hükümetinin Total-Eni şirketleriyle temaslarının tamamlandığını ve geriye yalnızca bazı hukuki meseleler kaldığını kaydeden gazete, “aynı bilgilere göre”, Total’in Rum MEB’indeki varlığını genişletmesi konusunda mutabakata varıldığını iletti.

Bu anlaşmanın, aslında Güney Kıbrıs ile Fransa’nın askeri alandaki iş birliğinin genişletilmesi teşebbüsüyle ilişkili olduğuna da işaret eden gazete, Rum hükümetinin stratejisi temelinde, dikkatlerin şu an sınırları çizilmiş olan MEB’de, henüz lisans verilmemiş parsellere çevrildiğini belirtti.

Türk sondaj gemisinin bölgeye gelmesinden bu yana şekillenen durumu değerlendiren “diplomatik kaynakların” ise Ankara’nın bir sonraki harekette bulunması halinde, bunun “öksüz-yetim” kalmış parsellerle alakalı olacağını savundukları ifade edildi.

Bunlardan birinin, Rum yönetiminin ihaleye çıktığı ve 26 Kasım 2018’de bir başvuru yapıldığı açıklanan 7’nci parsel olduğunu kaydeden gazete, Total-Eni şirketleri tarafından bu parsel için bir araştırma lisansı başvurusu yapıldığını anımsattı.

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Başvurunun incelenme sürecinin henüz tamamlanmadığı, fakat haberde sözü edilen “kaynakların” anlaşmaya varıldığını ve 7’nci parselin Fransızlar ve İtalyanlara verilmesine karar verildiğini savunduklarını yazan gazete, resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını yineledi.

Gazete, 7’nci parselle eşit derecede önemli olan şeyin, “aynı kaynakların” Fransız Total’in, Eni şirketine verilen diğer parsellerde de anlaşmaya varmasından söz etmeleri olduğunu ve bu parsellerin 8, 9, 2 ve 3’üncü parseller olduğunu yineledi.

Bu arada gazete, “güvenlik makamlarından edindiği bilgilere” dayanarak, Türk sondaj gemisinin Baf’ın 36 deniz mili açığında hareketsiz bir şekilde durduğunu ve bunun teknik eksiklikler olduğuna dair bilgileri güçlendirdiğini iddialarına ekledi. 

LAKKOTRİPİS

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Doğu Akdeniz’le ilgili Economist toplantısı çerçevesinde gazeteye yaptığı açıklamalara yer verdi.

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz keşiflerinin, Avrupa için alternatif bir tercih olduğunu dile getiren Lakkotripis, ABD’nin de artık Avrupa’ya LNG ihraç ettiğini ve AB için alternatif bir kaynak yaratılması için, artık ortak bir ilgi bulunduğuna işaret etti.

“Türk gemilerinin Kıbrıs MEB’inde bulunmasına rağmen”, Lakkotripis’in ülkenin doğal kaynaklarının değerlendirilmesinin, Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştırmadığını düşündüğünü ileten gazete, Lakkotripis’in “Samimi olarak bunun, durumu olduğundan daha zor hale getirdiğini düşünmüyorum. Bu, çok zor olduğu kanıtlanan uzun vadeli bir sorundur. Bölgedeki ve özellikle Kıbrıs’taki enerji konulu gelişmelerin masaya gelmesi ve Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunması için Türkiye açısından bir teşvik olmasını umuyoruz” şeklindeki sözlerine yer verdi.

Gazete Lakkotripis’in “Türkiye’nin taleplerinin Kıbrıslı Türklere yardımcı olmadığını düşündüğünü” aktarırken, East Med Gas Forum’un önümüzdeki hafta Katar’da toplanacağını da ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
TotalMEBDoğalgazGüney KıbrısHaberGündemKıbrıs
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